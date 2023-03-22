Херш объяснил причину отказа США от расследования взрывов на «Северных потоках»

Херш: Байден не поручал разведке США проводить расследование взрывов на «Северных потоках»

Президент США Джо Байден не поручал американской разведке и спецслужбам задание по надлежащему расследованию взрывов на российских газопроводах «Северный поток». Об этом со ссылкой на источники заявил американский журналист Сеймур Херш.

«По словам источника в разведке, президент не сделал этого и не сделает. Почему? Потому что он уже знает ответ», — объяснил журналист об участии США в подрыве газопроводов. Он добавил, что, скорее всего, подобного распоряжения и не поступит, хотя на его месте так сделал бы «любой серьезный лидер», даже если перед ним стояла бы задача отвадить от своей страны подозрения.

Ранее Херш заявил, что даже если канцлер ФРГ Олаф Шольц и не знал о планируемой США диверсии на российских газопроводах «Северный поток», данные говорят о том, что немецкий лидер с осени 2022 года поддерживает усилия Вашингтона по сокрытию настоящих исполнителей диверсии — Соединенных Штатов.

В феврале американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии, а спустя три месяца ее подорвали норвежцы.