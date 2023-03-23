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00:00, 24 марта 2023Россия

Бойцы «Вагнера» рассказали об использовании трофейного оружия

Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили об использовании трофейного оружия в боях за Артемовск

Фото: Igor Russak / Reuters

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказали, что используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику, включая танки и боевые машины пехоты (БМП). Об этом сообщает РИА Новости.

Военные заявили об использовании трофейного оружия в боях за Артемовск и показали одну из БПМ, которую восстановили и почти подготовили к применению в боевых действиях.

Один из бойцов уточнил, что «Вагнер» обладает достаточно большим количеством трофейного вооружения и бронетехники. В его бронегруппе насчитывается около семи восстановленных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если взяли трофей, то нужно восстанавливать его, ставить в строй и воевать на нем. Ты бьешь врага его же оружием, что может быть лучше!» — заключил представитель «Вагнера» .

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о многотысячной группировке ВСУ вокруг Артемовска. По его словам, украинские военные находятся в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часов Яре.

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Марина Совина
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