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14:16, 23 марта 2023Силовые структуры

Россиянку арестовали за осквернение Вечного огня для видео

В Саратове суд арестовал девушку, осквернившую Вечный огонь

Фото: Яндекс.Карты

В Саратове суд арестовал на пять суток 19-летнюю местную жительницу, осквернившую Вечный огнь у памятника Борцам революции 1917 года. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Девушку взяли под стражу после обращения в полицию 26-летнего россиянина. Он рассказал, что обнаружил в интернете видеоролик с участием двух девушек, одна из которых оскверняет Вечный огонь. Участниц видео доставили в отдел. На нарушительницу оставили протокол об административном правонарушении. Россиянка созналась в содеянном. Вторую участницу видеоролика отпустили после профилактической беседы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мотоциклиста задержали за попытку поджечь братскую могилу на Мамаевом кургане.

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Илона Палей
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