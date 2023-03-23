Ужин Карла III с Макроном в Версале перенесут из-за беспорядков во Франции

Mirror: ужин Макрона и Карла III в Версале перенесут в другое место из-за протестов

Роскошный ужин в Версальском дворце, запланированный президентом Эммануэлем Макроном к визиту короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы, перенесут в другое место из соображений безопасности. Как сообщает Daily Mirror, власти опасаются усиления протестов в связи с приездом британского монарха.

Идущие уже неделю демонстрации и беспорядки во Франции связаны с принятием решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Соответствующий законопроект был принят в обход парламентского голосования. Это событие вызвало активное неприятие со стороны общественности, профсоюзов и оппозиционных политиков.

Протестующие пригрозили сорвать визит Карла III и устроить всеобщую забастовку к их прибытию. В частности звучали заявления, что во время поездки монарха в Бордо будет заблокирован трамвай, на котором его планировали отвезти в центр города. А ужин в Версале главы профсоюзов назвали «целью номер один».

Источник Daily Mirror сообщил, что ужин планируют перенести на другую площадку — вероятнее всего, в Елисейский дворец. При этом ужин в Версале должен был с размахом отметить первый заграничный визит Карла III в качестве британского монарха. В нем должны были принять участие более 200 гостей, приглашенных хозяевами вечера — Эммануэлем и Бриджит Макрон. Угощения планировали подавать на антикварной фарфоровой посуде времен Луи XV. Ужин должен был предварить концерт в Королевской часовне.

В связи с происходящим Макрона уже начали называть «республиканским монархом», который устраивает ужины в роскошной резиденции французских королей, пока люди в городах протестуют, а на улицах Парижа скопилось уже больше десяти тонн мусора.

Ужин в Версале вызвал столько возмущения еще и потому, что для французов это знаковое место, маркирующее неумеренность абсолютной власти монархов и ее конец. Именно Версаль был резиденцией короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты, которых гильотинировали во время Великой Французской революции. И именно к нему пришла разгневанная толпа с оружием в 1789 году, когда вспыхнули беспорядки.

Ранее сообщалось, что Камилла, жена Карла III, может получить титул королевы вместо королевы-консорта. Так, в коллекционном издании библии к коронации нового монарха она упоминается просто как «королева».