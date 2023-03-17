Появилось свидетельство получения женой Карла III более высокого титула

Daily Mirror: появилась информация о возможном новом титуле жены Карла III

Жена Карла III Камилла может получить более высокий титул: стать королевой, а не королевой-консортом. Как сообщает Daily Mirror, косвенное свидетельство возможного получения Камиллой нового титула появилось в коронационном издании библии, где ее называют просто королевой.

Ранее в прессе появлялась информация, что Камиллу постепенно начнут называть просто королевой, опустив уточняющее «консорт». Текст в коллекционном издании Библии короля Якова косвенно подтверждает эти спекуляции.

Это великолепно иллюстрированное издание Библии короля Якова отмечает коронацию Его величества короля Карла III и Ее величества королевы Камиллы в 2023 году. Чтобы почтить это торжество, обложка тома была украшена королевской монограммой и специальным подарочным экслибрисом, а внутрь были добавлены четыре цветных изображения: снимки Вестминстерского аббатства внутри и снаружи, изображение коронационного кресла, а также фотография новых короля и королевы Аннотация к коронационному изданию Библии короля Якова

Титул королевы-консорта дается супруге короля, чтобы отличить ее от царствующей королевы, монарха женского пола. Ранее предполагалось, что после восхождения ее мужа на престол Камилла получит титул принцессы-консорта. Однако незадолго до смерти Елизаветы II она получила от покойной королевы благословение на титул королевы-консорта.

Несмотря на то, что в Придворном циркуляре, официальном документе для королевских мероприятий, Камилла до сих пор значится как королева-консорт, намеки на изменение ее титула появлялись и до выхода коронационного издания библии. Не так давно Камилла организовывала прием в честь проекта «Читальная комната», который первоначально был запущен в соцсетях. Камилла превратила его в благотворительный и назвала «Читальной комнатой королевы», опустив слово «консорт».

Источники называют такие шаги Букингемского дворца тем, что отношение публики к ней изменилось и стало теплее. Когда она вышла замуж за нынешнего короля в 2005 году, общий консенсус был таков, что ее никогда не будут называть королевой: слишком сильна была память о любимой народом первой жене принца Чарльза, принцессе Диане.

Опущение слова «консорт» в отношении супруги царствующего монарха не новшество для королевской семьи. Например, в отношении матери Елизаветы II слово «консорт» тоже не употреблялось.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган Маркл. По информации инсайдера, у Меган может не хватить смелости встретиться с королевской семьей лицом к лицу.