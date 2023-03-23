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09:21, 23 марта 2023Среда обитания

В России захотели ужесточить контроль за грязным воздухом

В Генпрокуратуре предложили ужесточить контроль за качеством воздуха после жалоб россиян

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России захотели ужесточить контроль за качеством воздуха после жалоб россиян на зловонные выхлопы с предприятий и запах со свалок. С таким предложением Генпрокуратура обратилась в Минприроды, пишут «Известия».

Сейчас в стране законы регулируют только наличие в воздухе вредных веществ. Однако, когда люди страдают от резких запахов, у органов контроля нет правовой базы и технических возможностей, чтобы выявить источник, состав и привлечь виновных к ответственности, пояснили в Генпрокуратуре. В ведомстве также предложили дополнить перечень загрязняющих веществ, которые подлежат государственному регулированию.

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В Роспотребнадзоре поддерживают инициативу — там также выступают за контроль не только над выбросами с предприятий, но и неприятными запахами в атмосфере. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заметила, что связанные с этим жалобы граждан уже стали массовыми.

«Вопрос управления качеством атмосферного воздуха с учетом возможности возникновения запаха не может сводиться исключительно к нормированию содержания химических веществ в атмосферном воздухе [как это происходит сейчас]. Работа по снижению запахов в выбросах, безусловно, должна проводиться, в том числе, в рамках нормирования выбросов и совершенствования технологических процессов», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что сама задача носит междисциплинарный характер — для ее решения нужна совместная работа Минприроды, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, а также Росгидромета.

Ранее грязный воздух назвали неизбежной платой за жизнь в российских мегаполисах. Такой точки зрения придерживается спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Эксперт также считает, что стране еще долго до полного перехода на электромобили.

Нина Ташевская
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