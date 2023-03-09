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18:30, 9 марта 2023Среда обитания

Грязный воздух назвали платой за жизнь в российских городах

Спецпредставитель президента России Иванов: грязный воздух — плата за жизнь в мегаполисе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Грязный воздух — неизбежная плата за жизнь в мегаполисе. Об этом сказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, его слова приводит РИА Новости.

«Если хотите жить в российских мегаполисах — это плата за то, что ты живешь в мегаполисе», — сказал он, рассуждая о вредных выбросах от транспорта.

По словам Иванова, стране еще долго до полного перехода на электромобили. «Либо живите в сельской местности с чистым воздухом, с чистой водой и так далее, либо живите в мегаполисе», — констатировал он.

Недавнее исследование экспертов КБ «Стрелка» показало, что по итогам 2022 года наихудшим качество воздуха оказалось в Московской агломерации. Также в список попали Якутск, Новосибирск, Норильск, Бердск, Находка, Нальчик, Санкт-Петербург, Грозный и Тольятти. Самым чистым воздух оказался в столице Республики Тыва Кызыле.

Экологи считают, что оценить уровень загрязнения атмосферы в России и его влияние на здоровье людей получится примерно через 100 лет, а полностью очистить воздух — через 1200. В 2021 году 33 процента городского населения проживало на территориях, где не оценивались уровни загрязнения. В 2006 году этот показатель был на уровне 38 процентов — за 15 лет территория наблюдений за качеством воздуха увеличилась на пять процентных пунктов.

Платон Щукин
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