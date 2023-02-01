Названы города России с самым грязным воздухом

КБ «Стрелка»: самым грязным воздух оказался в Московской агломерации

По итогам 2022 года наихудшим качество воздуха оказалось в Московской агломерации. Города России с самым грязным и самым чистым воздухом назвали эксперты КБ «Стрелка» в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты на основании спутниковых данных за 2019-2022 годы оценили качество воздуха в российских крупных населенных пунктах. Учитывалось содержание в атмосфере пяти основных загрязняющих веществ — угарного газа (CO), формальдегида (HCHO), диоксида азота (NO2), диоксида серы (SO2), аэрозолей — и их влияние на организм человека.

Как отметили в КБ «Стрелка», антилидером по чистоте воздуха стала Московская агломерация. За ней следуют Якутск, Новосибирск, Норильск, Бердск, Находка, Нальчик, Санкт-Петербург, Грозный и Тольятти.

Самым же чистым воздух оказался в столице Республики Тыва Кызыле. В десятку экологически благоприятных городов также вошли Астрахань, Элиста, Кисловодск, Балаково, Брянск, Петропавловск-Камчатский, Черкесск, Рубцовск и Волгодонск.

Ранее в российском отделении Greenpeace заявили, что полностью оценить загрязнение атмосферы в городах получится только через 100 лет, а полностью очистить воздух — через 1200. Это связано с низкими темпами распространения мониторинга и недостаточными мерами по устранению пагубного воздействия на планету.