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14:34, 23 марта 2023Наука и техника

Названа главная проблема VR-шлемов

Stuff: производители VR-гарнитуры не создают свои девайсы для людей с проблемами зрения

Фото: Oleksandr Khmelevskyi / Shutterstock / Fotodom

Современные гарнитуры виртуальной реальности не рассчитаны на людей, которые имеют проблемы со зрением. Об этом сообщает издание Stuff.

Журналисты медиа проанализировали рынок VR-гарнитур и назвали главную проблему гаджетов. По их словам, производители геймерских девайсов не обращают внимание на людей, которые имеют проблемы со зрением. В материале говорится, что все актуальные VR-устройства очень сложно или невозможно использовать вместе с очками.

По словам колумниста Stuff Алана Вена, он перепробовал несколько популярных моделей шлемов виртуальной реальности, и каждый из них доставил ему неудобства. Вен подчеркнул, что вместе с очками, которые он вынужден носить из-за близорукости, пользоваться VR-гарнитурой невозможно.

Автор привел в пример устройство XR Elite, которое имеет настраиваемые диоптрии и в теории пригодилось бы людям с плохим зрением. Однако журналисты рассказал, что при использовании гарнитуры ему все равно приходится щуриться.

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«Разве не было бы здорово, если бы эти технологические компании просто рассмотрели дизайн, который не исключал бы тех, кто носит очки?» — задался вопросом автор. По его словам, игнорируя проблему, производители гарнитур отталкивают от себя большое количество потенциальных пользователей.

В конце февраля источники Bloomberg рассказали, что Apple создаст свою гарнитуру альтернативной реальности в том числе для людей, имеющих проблемы со зрением. Судя по слухам, IT-гигант анонсирует шлем до конца года.

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Андрей Ставицкий
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