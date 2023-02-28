VR-гарнитура Apple поможет людям с проблемами со зрением

Bloomberg: шлем альтернативной реальности Apple может помочь людям с проблемами со зрением

Apple создаст свою гарнитуру альтернативной реальности в том числе для людей, имеющих проблемы со зрением. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации авторитетного инсайдера Марка Гурмана, американская компания сделает акцент на том, что ее шлем AR/VR поможет плохо видящим людям. Специалист отметил, что в корпорации есть подразделение XDG, инженеры которого изучают возможности дисплеев нового поколения и учатся применять их в дополненной и виртуальной реальности. Отдел курирует топ-менеджер компании Джони Сроуджи.

Автор отметил, что Apple позиционирует почти все свои устройства как девайсы, доступные для всех. Так, в смартфонах, планшетах и часах бренда есть специальные настройки для людей, имеющих проблемы со зрением, слухом и моторикой.

Марк Гурман напомнил, что будущая гарнитура Apple будет иметь несколько дисплеев, камер и сенсоров, необходимых для проецирования картинки поверх реальных объектов и ориентации в пространстве. Судя по слухам, IT-гигант анонсирует шлем альтернативной реальности до конца года.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple отложила анонс гарнитуры смешанной реальности до осени. Специалист объяснил срыв проблемами с программным обеспечением.