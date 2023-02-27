Выход VR-гарнитуры Apple задержат

Инсайдер: Apple выпустит шлем смешанной реальности на презентации iPhone 15 в сентябре

Apple отложила анонс гарнитуры смешанной реальности до осени. Об этом в своем блоге на Meduim сообщил известный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, выход шлема, сочетающего в себе функции виртуальной и дополненной реальности, задержали. Американская компания, скорее всего, не представит девайс на весенней презентации и на летнем мероприятии WWDC. Мин-Чи Ко объяснил срыв проблемами с программным обеспечением.

Согласно отчету Ко, главным производителем устройства для Apple окажается компания Luxshare ICT. Массовое производство шлема AR/VR запланировано на первую половину года. Специалист предположил, что анонс носимого гаджета может произойти на презентации смартфонов серии iPhone 15, которая состоится в сентябре.

Также автор рассказал, что Apple уже запланировала выход гарнитуры второго поколения, которую должны показать в 2025 году. Производством девайса займутся две компании: Foxconn выпустит более доступную версию гаджета, Foxconn — более дорогую.

В конце января колумнист Bloomberg Марк Гурман заявил, что выход первой гарнитуры дополненной и виртуальной реальности окажется крайне рискованным для Apple. По информации инсайдера, в компании уверены, что шлем AR/VR в конечном итоге заменит iPhone и прочие потребительские гаджеты.