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11:54, 30 января 2023Наука и техника

VR-гарнитура Apple заменит iPhone

Bloomberg: Apple будет продвигать свою гарнитуру смешанной реальности как замену iPhone

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock

В Apple предположили, что будущая гарнитура VR/AR заменит собой смартфон и другие гаджеты. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналиста агентства Марка Гурмана, выход первой гарнитуры дополненной и виртуальной реальности окажется крайне рискованным для Apple. Гурман отметил, что некоторые руководители компании уверены, что в конечном итоге новое устройство заменит собой iPhone и прочие потребительские гаджеты.

В материале говорится, что Apple поставит свою репутацию на кон. Гурман заявил, что компании придется постараться, чтобы объяснить потребителям, зачем им нужен девайс стоимостью выше 3000 долларов или около 205 тысяч рублей. «Компания надеется, что иммерсивный просмотр видео, тесная интеграция с другими продуктами Apple и продвинутые вызовы FaceTime привлекут потребителей, но я сомневаюсь, что этого подхода будет достаточно», — подчеркнул специалист.

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Марк Гурман подытожил, что в случае с гарнитурой Apple запускает принципиально новый продукт. Автор отметил, что при создании iPhone рынок телефонов был достаточно развит, а «с появлением первого iPad мир явно был готов к планшетам». Также Гурман подчеркнул, что первая гарнитура AR/VR, вероятно, не будет радикально лучше iPhone или iPad, но будет стоить в несколько раз дороже этих устройств. В этом случае велик риск провала девайс в продаже.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что главной особенностью гарнитуры смешанной реальности Apple окажется возможность быстрого переключения между режимами AR и VR. Также устройство получит следящий за глазами пользователя датчик.

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Андрей Ставицкий
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