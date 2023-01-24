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19:31, 24 января 2023Наука и техника

Перечислены особенности VR-гарнитуры Apple

Bloomberg: гарнитура смешанной реальности Apple будет оценена в 3000 долларов

Фото: Apple

Главной особенностью гарнитуры смешанной реальности Apple окажется возможность быстрого переключения между режимами AR и VR. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам аналитика агентства Марка Гурмана, первое устройство AR/VR от Apple получит возможность быстрого переключения между режимами. Он отметил, что пользователь сможет мгновенно выключать один режим и включать другой с помощью специального колесика. Предположительно гарнитура, которая получит название Reality Pro, будет оценена в 3000 долларов, или около 206 тысяч рублей.

Также Марк Гурман рассказал, что девайс получит несколько внешних камер, которые будут анализировать окружающую среду и записывать видео, и следящий за глазами пользователя датчик. Таким образом владелец устройства сможет осуществлять навигацию взглядом. Перечисляя функции Reality Pro, Гурман отметил, что для выбора пункта меню или активации определенных задач пользователь должен будет свести вместе большой и указательный пальцы.

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Специалист описал одну из возможностей гарнитуры — видеочат через FaceTime. При его запуске пользователь сможет наблюдать реалистичный аватар своего собеседника. Однако данная функция потребляет много ресурсов гаджета, поэтому на первом этапе гарнитура будет поддерживать видеочаты только между двумя пользователями.

Чтобы избежать перегрева устройства, девайс получит внешний аккумулятор, который можно будет положить в карман. На одном заряде гарнитура будет работать не более двух часов.

В декабре авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности не раньше второй половины 2023 года. По его данным, анонс устройства может состояться в январе или июне 2023 года.

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Андрей Ставицкий
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