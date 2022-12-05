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15:29, 5 декабря 2022Наука и техника

Раскрыты подробности VR-гарнитуры Apple

Инсайдер Мин-Чи Ко: VR-гарнитура Apple появится не раньше второй половины 2023 года

Фото: Michał Kubalczyk / Unsplash

Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности не раньше второй половины 2023 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

По информации авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, массовые поставки гарнитуры смешанной реальности Apple, объединяющей функции VR и AR, задержатся до второго полугодия 2023 года. Ко отметил, что задержка вызвана проблемами с программным обеспечением.

Инсайдер раскрыл подробности относительно сроков выпуска нового для американской корпорации девайса. По его данным, анонс шлема смешанной реальности может состояться и в январе 2023 года, хотя наиболее подходящим мероприятием Мин-Чи Ко считает WWDC в июне. Ко полагает, что большая задержка между анонсом устройства и моментом появления в продаже может навредить популярности гаджета.

Специалист ожидает, что гарнитура смешанной реальности окажется нишевым устройством. Ко предположил, что до конца 2023 года компания поставит не менее 500 тысяч единиц гаджета.

Ранее Мин-Чи Ко заявил, что Apple представит свою гарнитуру в начале 2023 года. Аналитик отметил, что производство девайса задерживается из-за коронавирусных ограничений в Китае.

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Андрей Ставицкий
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