Wildberries обновил механизм оспаривания подмены после переговоров с депутатами Госдумы

Wildberries обновил механизм оспаривания подмены товара. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании после переговоров с депутатами Госдумы.

В частности, теперь сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ) может продемонстрировать сохранность упаковки дорогостоящих товаров из своих рук, не передавая его клиенту до оплаты. После этого получатели обязаны вскрывать и проверять покупки на столе под камерами.

«Если это сделано, например, в примерочной, то ПВЗ не сможет оформить возврат такого товара. Для этого пользователю придется создавать заявку в личном кабинете и прикладывать фотографии, показывающие брак или подмену товара», — сказано в сообщении.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. Впоследствии руководство Wildberries начало переговоры с владельцами пунктов выдачи заказов, которые участвовали в забастовке.