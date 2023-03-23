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11:11, 23 марта 2023Россия

Стало известно о госпитализации четвертого россиянина с сибирской язвой

РЕН ТВ: четвертого россиянина госпитализировали с сибирской язвой в Московской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жителя Чувашии госпитализировали с сибирской язвой в Московской области. Об этом сообщает портал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, госпитализированный стал четвертым пациентом с этим заболеванием и уже вторым в Подмосковье.

По данным издания, мужчина приехал в регион вместе с приятелем, у которого также диагностированы симптомы сибирской язвы.

О первых случаях заболевания сибирской язвой стало известно 15 марта. Заболевшими оказалась семейная пара, в которой муж заразился при разделке бычьей туши. Мужчина успел продать примерно полтонны инфицированного мяса.

Информация о третьем случае заражения сибирской язвой появилась 22 марта

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Марк Леонов
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