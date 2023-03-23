Врач раскрыла два действенных способа омолодить кожу в зрелом возрасте

Врач Джинни Мансберг посоветовала процедуру микронидлинга для омоложения кожи

Врач Джинни Мансберг раскрыла два действенных способа омолодить кожу в зрелом возрасте. Соответствующую информацию приводит Express.ru.

По словам специалиста, людям старше 50 лет следует обратить внимание на уходовые средства, в состав которых входит полученный из витамина А ретинол. «Рецептурный витамин является эффективным омолаживающим ингредиентом, но часто вызывает раздражение чувствительной кожи и покраснения», — предупредила Мансберг.

Помимо этого, доктор посоветовала попробовать процедуру микронидлинга, которая заключается в нанесении многочисленных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса для проникновения в кожу омолаживающих препаратов. «Прокалывание кожи вызывает крошечные повреждения. Когда кожа начинает заживать, она стимулирует появление новых клеток эпидермиса, выработку коллагена и эластина», — пояснила она.

Ранее врач-дерматолог Энризза П. Фактор перечислила пять натуральных продуктов, которые омолаживают кожу. В первую очередь эксперт посоветовала использовать кокосовое и оливковое масла в качестве уходовых средств за лицом.