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18:13, 23 марта 2023Ценности

Врач раскрыла два действенных способа омолодить кожу в зрелом возрасте

Врач Джинни Мансберг посоветовала процедуру микронидлинга для омоложения кожи

Фото: Katelyn Greer / Unsplash

Врач Джинни Мансберг раскрыла два действенных способа омолодить кожу в зрелом возрасте. Соответствующую информацию приводит Express.ru.

По словам специалиста, людям старше 50 лет следует обратить внимание на уходовые средства, в состав которых входит полученный из витамина А ретинол. «Рецептурный витамин является эффективным омолаживающим ингредиентом, но часто вызывает раздражение чувствительной кожи и покраснения», — предупредила Мансберг.

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Помимо этого, доктор посоветовала попробовать процедуру микронидлинга, которая заключается в нанесении многочисленных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса для проникновения в кожу омолаживающих препаратов. «Прокалывание кожи вызывает крошечные повреждения. Когда кожа начинает заживать, она стимулирует появление новых клеток эпидермиса, выработку коллагена и эластина», — пояснила она.

Ранее врач-дерматолог Энризза П. Фактор перечислила пять натуральных продуктов, которые омолаживают кожу. В первую очередь эксперт посоветовала использовать кокосовое и оливковое масла в качестве уходовых средств за лицом.

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Екатерина Ештокина
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