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17:03, 16 марта 2023Ценности

Дерматолог перечислила пять продуктов для омоложения кожи

Врач Фактор посоветовала использовать кокосовое и оливковое масла для омоложения кожи

Фото: Enecta Cannabis / Unsplash

Врач-дерматолог Энризза П. Фактор в беседе с Express.co.uk перечислила пять натуральных продуктов, которые омолаживают кожу.

В первую очередь эксперт посоветовала использовать кокосовое и оливковое масла в качестве уходовых средств за лицом. По ее словам, последнее богато витаминами А и Е, которые хорошо увлажняют кожу. Кокосовое масло, как утверждает медик, подходит для снятия макияжа, в том числе плотной по текстуре основы и водостойкой туши.

Помимо этого, дерматолог раскрыла секрет борьбы с дряблостью кожи. Так, употребление меда способно не только замедлить первые признаки старения, но и уменьшить покраснения. «А еще алоэ вера повышает эластичность, укрепляет и подтягивает кожу за счет яблочной кислоты в составе», — добавила доктор.

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В заключение Фактор включила в список ингредиентов с омолаживающим эффектом огурцы. «Они способствуют обновлению клеток и накоплению в них коллагена», — рассказала врач.

В феврале российский нутрициолог Алена Добровольская перечислила еду, которая вызывает появление целлюлита. Эксперт рассказала, что кофе, соевый соус и фастфуд провоцируют возникновение «апельсиновой корки».

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Екатерина Ештокина
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