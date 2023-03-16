Дерматолог перечислила пять продуктов для омоложения кожи

Врач Фактор посоветовала использовать кокосовое и оливковое масла для омоложения кожи

Врач-дерматолог Энризза П. Фактор в беседе с Express.co.uk перечислила пять натуральных продуктов, которые омолаживают кожу.

В первую очередь эксперт посоветовала использовать кокосовое и оливковое масла в качестве уходовых средств за лицом. По ее словам, последнее богато витаминами А и Е, которые хорошо увлажняют кожу. Кокосовое масло, как утверждает медик, подходит для снятия макияжа, в том числе плотной по текстуре основы и водостойкой туши.

Помимо этого, дерматолог раскрыла секрет борьбы с дряблостью кожи. Так, употребление меда способно не только замедлить первые признаки старения, но и уменьшить покраснения. «А еще алоэ вера повышает эластичность, укрепляет и подтягивает кожу за счет яблочной кислоты в составе», — добавила доктор.

В заключение Фактор включила в список ингредиентов с омолаживающим эффектом огурцы. «Они способствуют обновлению клеток и накоплению в них коллагена», — рассказала врач.

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