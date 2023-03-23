Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил Гутерриша за поддержку миссии на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси поблагодарил генсека ООН Гутерриша за поддержку миссии на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гутерришу за то, что тот поддержал миссии агентства на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Я ценю поддержку ООН необходимой миссии МАГАТЭ, направленной на защиту Запорожской АЭС», — заявил он.

Также Гросси отметил, что настроен на дальнейшее сотрудничество, направленное на решение данного вопроса, а также остальных важных международных проблем.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила директора ЗАЭС Юрия Черничука в сотрудничестве с Россией. В ведомстве отметили, что он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», а также способствует подключению электростанции к энергосистеме России.