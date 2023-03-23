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11:56, 23 марта 2023Мир

В МИД указали на последствия использования ВСУ снарядов с обедненным ураном

Захарова указала на последствия использования снарядов с обедненным ураном на Украине
СюжетМинобороны:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Радиационные последствия использования снарядов с обедненным ураном Вооруженными силами Украины (ВСУ) будет невозможно контролировать. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Теперь воздействие использованных орудий, снарядов невозможно будет контролировать ни соседним государствам, ни государствам региона, это просто будет сделать нельзя», — высказалась дипломат. Она отметила, что эти снаряды несут угрозу не только тем, кто их использует, но и будущим поколениям.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи. Их использование не имеет ничего общего с ядерным оружием, но выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль может представлять опасность.

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Виктория Кондратьева
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