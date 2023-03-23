Фанатов «Зенита» вывели со стадиона из-за потасовки на матче с «Фенербахче»

Фанатов «Зенита» вывели со стадиона в Турции из-за потасовки на матче с «Фенербахче»

Фанатов «Зенита» вывели со стадиона в Турции из-за потасовки во время матча против «Фенербахче». Об этом сообщает «Чемпионат».

В пресс-службе сине-бело-голубых рассказали, что конфликт произошел в момент, когда организаторы вели группу активных болельщиков петербуржцев на отдельную трибуну. Они проходили мимо одной из домашних трибун «Фенербахче», из-за чего произошла стычка турок и россиян. В «Зените» уточнили, что на данный момент фанатов клуба разместили в гостевом секторе.

Благотворительный товарищеский матч между «Фенербахче» и «Зенитом» проходит в Стамбуле. Все вырученные в ходе этой встречи средства направят жертвам землетрясения в Турции.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.