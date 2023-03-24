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18:13, 24 марта 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск признанного иноагентом политолога Галлямова

МВД объявило в розыск признанного иноагентом российского политолога Аббаса Галлямова

Фото: Wikimedia

МВД России объявило в розыск российского политолога, публициста и политтехнолога Аббаса Галлямова (признан в России иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базы розыска ведомства.

Совершение какого преступления ему вменяют, пока не уточняется.

Аббас Галлямов — бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ. В период с 2010 по 2014 год был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск блогера и разработчика курса по арбитражу трафика Андрея Сидоропуло.

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Елизавета Новикова
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