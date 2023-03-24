Силовые структуры
МВД объявило в розыск признанного иноагентом политолога Галлямова
МВД объявило в розыск признанного иноагентом российского политолога Аббаса Галлямова
МВД России объявило в розыск российского политолога, публициста и политтехнолога Аббаса Галлямова (признан в России иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базы розыска ведомства.
Совершение какого преступления ему вменяют, пока не уточняется.
Аббас Галлямов — бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ. В период с 2010 по 2014 год был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.
Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск блогера и разработчика курса по арбитражу трафика Андрея Сидоропуло.