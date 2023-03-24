«Адмирал» обыграл «Ак Барс» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
«Адмирал» победил «Ак Барс» со счетом 2:1 и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
Владивостокский «Адмирал» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча четвертьфинала Кубка Гагарина прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1. В составе «Адмирала» шайбы забросили Даниил Гутик, Николай Чебыкин. У «Ак Барса» забил форвард Александр Радулов.
Шестая встреча серии состоится 26 марта во Владивостоке. Счет в серии — 3-2 в пользу казанцев.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».