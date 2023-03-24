Российский «Адмирал Касатонов» завершил 420-дневный поход

Российский фрегат «Адмирал Касатонов» завершил 420-дневный поход и прибыл в Североморск

Фрегат Северного флота (СФ) России «Адмирал Касатонов» завершил 420-дневный поход и прибыл в Североморск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе флота.

Отмечается, что 14-месячный переход стал одним из самых продолжительных в современной истории Военно-морского флота России. В Североморске экипаж корабля встретил командующий СФ адмирал Александр Моисеев, который поздравил моряков с успешным решением поставленных задач и возвращением домой.

Командующий отметил непростую военно-политическую ситуацию в мире, на фоне которой проходил поход фрегата. «Это накладывало особую ответственность на вас и решаемые вами задачи — обеспечение военно-морского присутствия в назначенных районах, выполнение задач в составе группировки российского ВМФ в Средиземном море и решение задач стратегического сдерживания», — сказал Моисеев.

Как напоминает ТАСС, дальний поход «Адмирала Касатонова» начался 23 января 2022 года. С этого времени и до настоящего момента фрегат прошел более 66,5 тысячи морских миль.

В январе 2021 года бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Игорь Касатонов (сын Владимира Касатонова, имя которого получил фрегат СФ) заявил, что отсутствие строительства новых авианосцев в России связано с тем, что в этом нет необходимости, а не с тем, что страна неспособна создать такие корабли.