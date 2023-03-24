В Москве-реке затонул теплоход

РЕН ТВ: в районе Южного порта в Москве частично затонул теплоход «Агитатор»

В Москве-реке в районе Южного грузового порта частично затонул теплоход «Агитатор», сообщает РЕН ТВ.

Под воду погрузилась левая часть борта. Судно находится под наблюдением сотрудников МЧС. «Агитатор» планируют поднять на поверхность, чтобы он не затонул полностью.

Сообщается, что теплоход принадлежал ООО «Речное пароходство», его вывели из эксплуатации в 2020 году и продали неназванному частному владельцу. По данным телеканала, он сейчас находится за границей.

В начале декабря 2022 года на юге Москвы в районе Братеевского моста загорелось пришвартованное судно. Тогда пострадал один человек.