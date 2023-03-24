Избивавшая детей российская няня предстанет перед судом

В Якутске завершено расследование уголовного дела об избиении няней своих подопечных

В Якутске завершено расследование уголовного дела в отношении няни, подозреваемой в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Саха.

По версии следствия, женщина систематически избивала своих подопечных двух и четырех лет. О происходящем узнала мать детей. Заметив перемены в их поведении, она установила скрытые камеры, после чего обратилась в полицию, и няню задержали. Детям была оказана психологическая помощь.

Уточняется, что следствие собрало все необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

О произошедшем стало известно 26 января. Скрытые камеры засняли, как няня кричит на одного из детей и бьет ребенка по голове и лицу.