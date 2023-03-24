В России назвали «хронически больные» банки Европы

Задорнов: все хронически больные европейские банки рискуют попасть в реанимацию

Спасение одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse от банкротства не гарантирует, что банковский кризис в Европе закончен, заявил в разговоре с РБК экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов. При этом, по его словам, российский рынок так называемый вирус, который сейчас бродит по Европе, не затронет.

Эксперт полагает, что на фоне обострившегося кризиса финансовые проблемы появятся и у крупных банков других европейских стран. «Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие», — прокомментировал он. В числе других слабых банков он назвал итальянский Monte dei Paschi di Siena и немецкий Commerzbank. Задорнов считает их «хронически больными» и отмечает, что сейчас такие банки «подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом».

Отток клиентов и инвесторов банков создает проблемы с ликвидностью в первую очередь у тех организаций, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты. Негативно это сказывается и на тех игроках рынка, которые имеют несбалансированную структуру активов и склонность к разовым крупным потерям.