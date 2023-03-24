Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:00, 24 марта 2023Экономика

В России назвали «хронически больные» банки Европы

Задорнов: все хронически больные европейские банки рискуют попасть в реанимацию

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Спасение одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse от банкротства не гарантирует, что банковский кризис в Европе закончен, заявил в разговоре с РБК экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов. При этом, по его словам, российский рынок так называемый вирус, который сейчас бродит по Европе, не затронет.

Эксперт полагает, что на фоне обострившегося кризиса финансовые проблемы появятся и у крупных банков других европейских стран. «Credit Suisse был самым слабым европейским банком, но в регионе есть и другие», — прокомментировал он. В числе других слабых банков он назвал итальянский Monte dei Paschi di Siena и немецкий Commerzbank. Задорнов считает их «хронически больными» и отмечает, что сейчас такие банки «подвержены риску попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом».

Отток клиентов и инвесторов банков создает проблемы с ликвидностью в первую очередь у тех организаций, которые регулярно показывают слабые финансовые результаты. Негативно это сказывается и на тех игроках рынка, которые имеют несбалансированную структуру активов и склонность к разовым крупным потерям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В США допустили растущие потери ВСУ
Киану Ривз разбил каскадеру голову на съемках фильма «Джон Уик»
Конюхов показал кадры полета на самом большом в истории России воздушном шаре
В России назвали «хронически больные» банки Европы
Синоптик предупредил москвичей о затяжных дождях
ВСУ вновь обстреляли приграничное российское село
Грузинский боец UFC показал травмированную перед боем с Яном руку
Россияне получили уникальные технологии для контента
Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви
Пьяная россиянка родила сразу после смертельного ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.