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16:53, 24 марта 2023Россия

В Севастополе подтвердили потерю корабля «Саратов» в 2022 году

Командир Крымской ВМБ ЧФ РФ: год назад в ходе боевых действий был потерян БДК «Саратов»
СюжетПожар в Саратове

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Командир Крымской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота России (ЧФ РФ) Феликс Меньков подтвердил, что в 2022 году в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль (БДК) «Саратов». Об этом он сообщил в пятницу, 24 марта, в ходе мероприятия по открытию памятной доски погибшим в СВО морякам в Севастополе, пишет ForPost.

«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников"», — рассказал контр-адмирал.

Меньков подчеркнул, что открытая мемориальная табличка будет служить напоминанием следующим поколениям военнослужащих о подвиге, который совершили севастопольские десантники.

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1 июля прошлого года в порту Бердянска подняли на поверхность БДК «Саратов», который в марте получил повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тогда говорил, что российские военные затопили судно у причальной стенки, чтобы в условиях пожара избежать детонации находившихся на борту боеприпасов. Предполагалось, что «Саратов» отправят на ремонт в Керчь.

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Варвара Кошечкина
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