Стала известна судьба затопленного экипажем российского корабля «Саратов»

Поднятый в Бердянске большой десантный корабль «Саратов» отправят на ремонт в Керчь

Большой десантный корабль (БДК) «Саратов», поднятый в порту Бердянска, планируют отправить на ремонт в Керчь. О его судьбе в субботу, 2 июля, сообщил ТАСС исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко.

Собеседник агентства уточнил, что подъем судна, затопленного экипажем после попадания украинской ракеты «Точка-У», практически завершен.

Ранее 1 июля стало известно о подъеме в порту Бердянска «Саратова». Корабль проекта 1171 «Тапир» экипаж затопил в марте 2022 года. Российские военные предприняли такие меры, чтобы в условиях начавшегося пожара избежать детонации находившихся на борту боеприпасов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.