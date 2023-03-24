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08:36, 24 марта 2023Бывший СССР

В Минске отреагировали на планы США назначить посланника для работы с оппозицией

В Белоруссии раскритиковали планы Вашингтона назначить посланника для работы с оппозицией

Фото: Aboodi Vesakaran / Unsplash

Зампредседателя верхней палаты парламента Белоруссии Валерий Бельский раскритиковал намерение Вашингтона назначить спецпредставителя для взаимодействия с оппозицией республики. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Бельского, подобное решение станет очередным шагом по раскачиванию ситуации. «Белорусская оппозиция, как и любая другая оппозиция, — это конструктивное звено гражданского общества», — указал он.

Бельский добавил, что причины стремления США к взаимодействию с оппозицией ясны. «Мы понимаем, для чего это нужно и какую информацию они хотят получить», — сказал он, подчеркнув, что власти республики всегда реагируют на недружественные выпады.

Ранее стало известно о желании Соединенных Штатов начать стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам встречи заместителя госсекретаря Уэнди Шерман и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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Варвара Кузьмина
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