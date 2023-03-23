США захотели наладить диалог с «демократическим движением» Белоруссии

США захотели вести диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии

США захотели начать стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. Об этом намерении сказано в пресс-релизе по итогам встречи в Вашингтоне заместителя госсекретаря Уэнди Шерман и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Шерман заявила, что США поддерживают стремление белорусов к демократическому, суверенному и стабильному будущему. Помимо этого, американские политики намерены наладить диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии, начиная с конца 2023 года, чтобы помочь активистам добиться поставленных целей.

Тихановская и Шерман надеются, что в таком стратегическом диалоге будут объединены разные органы госструктур США и Белоруссии. Кроме того, возможно, что в таком процессе поучаствуют и политические деятели, представители гражданского общества, независимые СМИ, правозащитники, юристы, профсоюзные организации и простые граждане.

В начале марта бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обговорила с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Маргаритисом Схинасом вопросы, связанные с выдачей ее сограждан, которые перебрались в европейские страны, паспортов «новой Белоруссии». Политики вели переговоры по упрощению порядка предоставления эмигрантам убежища.

В декабре прошлого года также стало известно, что ЕК выделила оппозиции Белоруссии на «развитие гражданского общества» 25 миллионов евро. Такие средства рассчитаны на обеспечение стипендиями 450 гражданских активистов и приглашение 500 деятелей в ЕС.