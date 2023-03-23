Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:12, 23 марта 2023Бывший СССР

США захотели наладить диалог с «демократическим движением» Белоруссии

США захотели вести диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии
Светлана Тихановская

Светлана Тихановская. Фото: Michal Dyjuk / AP

США захотели начать стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. Об этом намерении сказано в пресс-релизе по итогам встречи в Вашингтоне заместителя госсекретаря Уэнди Шерман и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Шерман заявила, что США поддерживают стремление белорусов к демократическому, суверенному и стабильному будущему. Помимо этого, американские политики намерены наладить диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии, начиная с конца 2023 года, чтобы помочь активистам добиться поставленных целей.

Тихановская и Шерман надеются, что в таком стратегическом диалоге будут объединены разные органы госструктур США и Белоруссии. Кроме того, возможно, что в таком процессе поучаствуют и политические деятели, представители гражданского общества, независимые СМИ, правозащитники, юристы, профсоюзные организации и простые граждане.

В начале марта бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обговорила с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Маргаритисом Схинасом вопросы, связанные с выдачей ее сограждан, которые перебрались в европейские страны, паспортов «новой Белоруссии». Политики вели переговоры по упрощению порядка предоставления эмигрантам убежища.

В декабре прошлого года также стало известно, что ЕК выделила оппозиции Белоруссии на «развитие гражданского общества» 25 миллионов евро. Такие средства рассчитаны на обеспечение стипендиями 450 гражданских активистов и приглашение 500 деятелей в ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
В Москве в крови у двухлетнего ребенка нашли наркотики и алкоголь
Россияне массово заинтересовались одним видом ипотеки
Россиян предупредили о новом способе кражи электронной почты
С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником для Минобороны
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Мелитополе
Россиянин стал фигурантом дела о госизмене из-за сотрудничества с разведкой КНР
В Подмосковье двух человек госпитализировали с сибирской язвой
В России допустили рост числа военно-учебных центров в медвузах
Китай обвинил США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.