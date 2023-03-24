В США назвали преимущество нового «летающего радара»

Defense News: «летающий радар» E-7A сможет непрерывно наблюдать за несколькими целями

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Boeing E-7A, который заменит в Военно-воздушных силах (ВВС) США «летающий радар» Boeing E-3 Sentry, сможет непрерывно наблюдать за несколькими целями. Преимущества самолета назвали в публикации Defense News.

Авиационная система предупреждения и контроля (AWACS) E-3, которая стоит на вооружении почти 50 лет, получила радиолокационную станцию (РЛС) с вращающейся антенной. Отмечается, что радару производства Northrop Grumman требуется десять секунд, чтобы совершить полный оборот и обновить данные. За это время реактивный самолет может пролететь несколько километров.

«Boeing E-7A, который должен заменить E-3 AWACS, позволит ВВС по-другому взглянуть на поля сражений. Вместо периодических вращательных движений многофункциональный датчик дальнего действия с электронным сканированием E-7 позволит операторам фиксировать свой взгляд на цели — или нескольких из них», — пишет издание.

РЛС с активной фазированной решеткой Multi-role Electronically Scanned Array (MESA), которую получил E-7A, можно фиксировать на цели, а операторы получили возможность самостоятельно устанавливать интервалы обновления информации. Также MESA сможет одновременно контролировать несколько направлений. Это повышает точность обнаружения воздушных объектов.

Ранее издание Popular Mechanics писало, что самолеты E-7A смогут выполнять задачи электронной разведки, собирая данные о противнике для анализа. Эта информация позволит отслеживать и глушить локаторы противника.