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12:44, 24 марта 2023Ценности

Бузова ответила на критику ее бровей со словами «зубной щеткой их оттереть?»

Российская певица Ольга Бузова ответила на критику ее чересчур широких и темных бровей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику ее бровей со словами «зубной щеткой их оттереть?». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что недавно фанаты обратили внимание на чересчур широкие и темные брови поп-исполнительницы. В связи с этим знаменитость поделилась в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором решила прокомментировать высказывания хейтеров.

«Ну, ребят, хорошие мои! Я выставляю такие фотки, делюсь такими ощущениями, а вы про брови… Ну что мне теперь, зубной щеткой их оттереть?! Ну да, темноваты, конечно, учитывая, что у меня русый цвет волос. Но они смоются! Алло, это краска, она сойдет!» — заявила артистка.

В феврале Ольга Бузова снялась обнаженной в отеле в ЮАР. На размещенных кадрах звезда, находящаяся на съемках шоу популярного шоу «Звезды в Африке», позировала в коридоре гостиницы, прикрыв голое тело простыней. Так, она пробежалась вдоль окон, демонстрируя фигуру. При этом звезда распустила волосы и сняла обувь.

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Карина Черных
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