Бузова на видео пробежалась по отелю обнаженной в простыне

Певица Ольга Бузова снялась обнаженной в отеле, прикрыв тело простыней

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова снялась обнаженной в отеле в ЮАР. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах звезда, находящаяся на съемках шоу популярного шоу «Звезды в Африке», позировала в коридоре гостиницы, прикрыв голое тело простыней. Так, она пробежалась вдоль окон, демонстрируя фигуру. При этом звезда распустила волосы и сняла обувь.

Зрители высказали мнение о ролике в комментариях, и увиденное вызвало у пользователей сети споры. «Актриса сексуального жанра», «Может быть, уже не петь, а сниматься в фильмах для взрослых?», «Что-то много наготы стало», «Задолбали уже завидовать Ольге. Что такого в этом видео? Красивое тело, красивая Оля», «Жабы злые. Чем бы вы заняты были, если бы ее не обсуждали? Красивая, успешная. Так держать», — заявили юзеры.

Ранее в феврале ведущая шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ Бузова раскрыла сложности работы над передачей. Так, она рассказала о непрекращающемся дожде и урагане.