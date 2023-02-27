Бузова раскрыла сложности съемок популярного шоу на ТНТ

Бузова рассказала, что съемки «Звезд в Африке» не прекращаются даже в дождь и ураган

Певица и ведущая популярного шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ раскрыла сложности работы над передачей. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она рассказала, что съемки проекта не прекращаются даже в дождь и ураган.

«Дождь идет, просто не прекращается. С утра был такой ураган, вроде несильный, но просвета нет. Но это не помешает нам снимать для вас лучшее шоу на телевидении», — высказалась ведущая о съемках «Звезд в Африке».

Ранее шоумен Михаил Галустян назвал сложность работы со своей соведущей по программе «Звезды в Африке» Ольгой Бузовой. Юморист рассказал, что певица требовательная к себе и коллегам. До этого о поведении Бузовой на съемках «Звезд в Африке» рассказала актриса Наталья Рудова. Она назвала ведущую проекта профессионалом.

Шоу «Звезды в Африке», ведущими которого являются Галустян и Бузова, стартовало на канале ТНТ 19 сентября 2021 года. В эфире проекта звезды эстрады, кино, спорта и соцсетей соревнуются друг с другом, проходя различные испытания. Победитель получает приз в размере пяти миллионов рублей.