Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:45, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

Бузова раскрыла сложности съемок популярного шоу на ТНТ

Бузова рассказала, что съемки «Звезд в Африке» не прекращаются даже в дождь и ураган

Кадр: POP MUSIC / YouTube

Певица и ведущая популярного шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ раскрыла сложности работы над передачей. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она рассказала, что съемки проекта не прекращаются даже в дождь и ураган.

«Дождь идет, просто не прекращается. С утра был такой ураган, вроде несильный, но просвета нет. Но это не помешает нам снимать для вас лучшее шоу на телевидении», — высказалась ведущая о съемках «Звезд в Африке».

Ранее шоумен Михаил Галустян назвал сложность работы со своей соведущей по программе «Звезды в Африке» Ольгой Бузовой. Юморист рассказал, что певица требовательная к себе и коллегам. До этого о поведении Бузовой на съемках «Звезд в Африке» рассказала актриса Наталья Рудова. Она назвала ведущую проекта профессионалом.

Шоу «Звезды в Африке», ведущими которого являются Галустян и Бузова, стартовало на канале ТНТ 19 сентября 2021 года. В эфире проекта звезды эстрады, кино, спорта и соцсетей соревнуются друг с другом, проходя различные испытания. Победитель получает приз в размере пяти миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Севастополе двух украинских наводчиков на военные объекты
Россия получит атомные подлодки «Александр III» и «Красноярск»
В Госдуме назвали возможного кандидата на предстоящие президентские выборы
Шойгу оценил действия спецназа в ходе СВО
Россиянам назвали продукты для сохранения молодости кожи
Бузова раскрыла сложности съемок популярного шоу на ТНТ
В Казахстане решили выдавать ВНЖ на 10 лет для некоторых категорий россиян
В Китае выступили против санкций США из-за связей с Россией
В ресторанах «Вкусно — и точка» появился аналог легендарного бургера
Лавров рассказал о срыве планов Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.