Брови Бузовой на новом фото в купальнике развеселили фанатов

Брови певицы Ольги Бузовой на новом фото в бикини цвета фуксии подвергли критике в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым фото в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость позирует в бане в бикини цвета фуксии, при этом ее волосы заплетены в две косы. Поп-исполнительница снялась в бассейне и бочке. В то же время от аксессуаров и яркого макияжа телезвезда отказалась. «Невероятное ощущение расслабления и наслаждения можно испытать только в таком месте», — призналась она.

Подписчики, в свою очередь, обратили внимание на чересчур широкие брови Бузовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Я бы сменила бровиста», «Брови меня развеселили», «Вам срочно нужен новый бровист», «Брови просто жесть», «Брежнев отдыхает», — высказывались фанаты.

В январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоял из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.

