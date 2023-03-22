Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:20, 22 марта 2023Ценности

Брови Бузовой на новом фото в купальнике развеселили фанатов

Брови певицы Ольги Бузовой на новом фото в бикини цвета фуксии подвергли критике в сети

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым фото в купальнике и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость позирует в бане в бикини цвета фуксии, при этом ее волосы заплетены в две косы. Поп-исполнительница снялась в бассейне и бочке. В то же время от аксессуаров и яркого макияжа телезвезда отказалась. «Невероятное ощущение расслабления и наслаждения можно испытать только в таком месте», — призналась она.

Подписчики, в свою очередь, обратили внимание на чересчур широкие брови Бузовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Я бы сменила бровиста», «Брови меня развеселили», «Вам срочно нужен новый бровист», «Брови просто жесть», «Брежнев отдыхает», — высказывались фанаты.

В январе Ольга Бузова появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость прошлась по улицам Кейптауна в блестящем костюме ярко-синего цвета, который состоял из облегающих брюк и пиджака, надетого поверх бюстгальтера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали надводные беспилотники
Ушедший из «Рубина» грузинский футболист подорожал на 25 миллионов евро
Полугодовалая девочка умерла после падения из рук матери в российском городе
Американским F-15EX вернут основное преимущество
Украинский депутат обвинил Зеленского в коррупции
Раскрыт средний заработок московского сомелье
Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря
В МИД заявили о нежелании США идти по пути деэскалации на Украине
Disney выпустит посвященный Эду Ширану мини-сериал
Полицейские нашли тела 85-летней россиянки и ее сына в секретном погребе дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.