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15:53, 24 марта 2023Россия

В России появится учебник о традиционных семейных ценностях для подростков

Институт воспитания выпустит учебник о семейных ценностях для российских подростков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России планируют выпустить учебник о традиционных семейных ценностях для подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подведомственного Минпросвещения Института изучения детства, семьи и воспитания.

Отмечается, что пособие станет частью программы по семьеведению, разработанной для образовательных организаций. Оно будет состоять из печатной версии и видеоуроков. В институте подчеркнули, что учебник создан при участии детей и молодых взрослых. По задумке авторов, он должен ответить на вопросы, которые часто тревожат подростков, а также подготовить их к будущей семейной жизни, рождению и воспитанию детей.

В пресс-службе добавили, что задачей программы по семьеведению станет формирование опирающегося на семейные ценности сообщества, а также улучшение психоэмоционального состояния подростков и помощь в принятии себя.

Ранее президент России Владимир Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины. Подписанный главой государства документ вносит изменения в основы государственной культурной политики, дополняя его абзацем о защите традиционных семейных ценностей.

Кроме того, 17 октября 2022 года омбудсмен Мария Львова-Белова предложила законодательно запретить распространение информации, которая ставила бы под сомнение традиционные семейные ценности. По ее мнению, мера необходима наряду с запретом распространения информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

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Константин Лысяков
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