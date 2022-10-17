В России предложили запретить распространение критики о традиционной семье

Львова-Белова предложила запретить законом распространение критики о традиционной семье

В России следует законодательно запретить распространение информации, которая ставила бы под сомнение традиционные семейные ценности. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

Детский омбудсмен отметила, что такая мера необходима наряду с запретом о распространении информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

«Нужно запретить информацию, которая ставила бы под сомнение сами традиционные ценности, вела бы к формированию негативного отношения к ним», — сказала Львова-Белова на парламентских слушаниях в Госдуме о законопроекте об ответственности за пропаганду ЛГБТ.

В России сейчас ведут борьбу с понятием и образом традиционной семьи разными способами, пояснила она. Львова-Белова также подчеркнула, что за год число обращений, которые связаны с распространением среди детей контента о нетрадиционных отношениях, выросло в два раза.

Накануне глава Совета по правам человека Валерий Фадеев счел, что проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ никак не ограничивает на свободу слова.

13 октября глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.