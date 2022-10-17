Глава СПЧ высказался о законопроекте об ответственности за пропаганду ЛГБТ
Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не влияет на свободу слова в России. С таким мнением на парламентских слушаниях в Госдуме по этой теме выступил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, его высказывание приводит «Интерфакс».
Он отметил, что какое-либо ограничение надуманно, поскольку в Конституции есть статья, по которой не допускается пропаганда, возбуждающая социальную, расовую, национальную религиозную ненависть или вражду.
В Конвенции о защите прав человека подчеркивается, что «ограничение свободы слова возможно для обеспечения интересов национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц», напомнил Фадеев.
В Думе 17 октября начались слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что поступает «огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».
До этого глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.