Глава СПЧ высказался о законопроекте об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Фадеев счел, что проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не влияет на свободу слова

Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не влияет на свободу слова в России. С таким мнением на парламентских слушаниях в Госдуме по этой теме выступил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, его высказывание приводит «Интерфакс».

Он отметил, что какое-либо ограничение надуманно, поскольку в Конституции есть статья, по которой не допускается пропаганда, возбуждающая социальную, расовую, национальную религиозную ненависть или вражду.

В Конвенции о защите прав человека подчеркивается, что «ограничение свободы слова возможно для обеспечения интересов национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц», напомнил Фадеев.

В Думе 17 октября начались слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что поступает «огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».

До этого глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.