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11:45, 17 октября 2022Россия

Глава СПЧ высказался о законопроекте об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Фадеев счел, что проект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не влияет на свободу слова
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ не влияет на свободу слова в России. С таким мнением на парламентских слушаниях в Госдуме по этой теме выступил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, его высказывание приводит «Интерфакс».

Он отметил, что какое-либо ограничение надуманно, поскольку в Конституции есть статья, по которой не допускается пропаганда, возбуждающая социальную, расовую, национальную религиозную ненависть или вражду.

В Конвенции о защите прав человека подчеркивается, что «ограничение свободы слова возможно для обеспечения интересов национальной безопасности, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц», напомнил Фадеев.

В Думе 17 октября начались слушания по законопроекту об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что поступает «огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и традиционные семейные ценности».

До этого глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что кабмин одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

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Анна Щербакова
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