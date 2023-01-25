Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 25 января 2023Россия

Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины

Путин закрепил в президентском указе брак как союз мужчины и женщины

Фото: Shutterstock

Брак как союз мужчины и женщины закрепили в основах государственной культурной политики. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 25 января.

«Дополнить абзацами следующего содержания... Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины», — сказано в президентском указе, который вносит изменения в основы государственной культурной политики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Суд ликвидировал Московскую Хельсинскую группу
Стала известна личность устроившего стрельбу в Махачкале мужчины
Оценены последствия смены валюты в европейской стране
В МИД заявили о нахождении в «одном окопе» с ЮАР
Танкист назвал причину преимущества российских танков над немецкими
Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины
Путин заявил об оккупационных американских войсках в Германии
Продажи Windows упали
Россия захотела запустить прямые рейсы с ЮАР
В Роскачестве заявили о проверке плюшевых Чебурашек на безопасность
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.