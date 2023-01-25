Путин закрепил в указе брак как союз мужчины и женщины

Путин закрепил в президентском указе брак как союз мужчины и женщины

Брак как союз мужчины и женщины закрепили в основах государственной культурной политики. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 25 января.

«Дополнить абзацами следующего содержания... Защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины», — сказано в президентском указе, который вносит изменения в основы государственной культурной политики.