Любовник известного миллиардера погиб при неясных обстоятельствах

Любовник основателя PayPal Питера Тиля покончил с собой при загадочных обстоятельствах

В США расследуют загадочное самоубийство модели Джеффа Томаса, который являлся любовником известного миллиардера, одного из основателей платежной системы PayPal Питера Тиля. Об этом сообщает The Intercept.

Мужчина покончил с собой 8 марта в городе Майами, штат Флорида, однако причины и обстоятельства его смерти остаются неясными. Он начал встречаться с Тилем в 2020 году и расстался с ним незадолго до того, как погиб. В интервью Томас утверждал, что старался повлиять на политические взгляды Тиля, который придерживается республиканских позиций и поддерживал Дональда Трампа на выборах в 2016 и 2020 годах.

Друзья погибшего рассказали, что не замечали у него никаких признаков депрессии или угнетенного состояния. Одна из его близких подруг заявила, что Томас пригласил ее на вечеринку, которая должна была состояться в мае. При этом брат мужчины заявил, что тот «боролся с зависимостью и психологическими проблемами» и именно это в конечном итоге «привело его к трагическому концу».

Питер Тиль отказался комментировать произошедшее СМИ, однако представители полиции штата Флорида заявили, что миллиардер «находится с ними на связи».

В 1998 году Питер Тиль с Максом Левчиным основали компанию PayPal. В 2003-м он покинул PayPal и основал собственную компанию Palantir Technologies, которая занимается разработкой программного обеспечения и анализом данных. Среди клиентов Palantir Technologies числятся спецслужбы и Министерство обороны США. Личное состояние Тиля на май 2022 года оценивалось более чем в 7 миллиардов долларов (537,9 миллиарда рублей).

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