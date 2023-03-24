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19:35, 24 марта 2023Силовые структуры

Генерала ФТС арестовали по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей

Суд арестовал генерала ФТС Беглова до 22 мая по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая заместителя начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерала Александра Беглова. Об этом в пятницу, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Беглова обвиняют в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и пункту «в» части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере») УК РФ.

ФСБ задержала с поличным генерала Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева за получением взятки в размере 3,8 миллионов рублей от предпринимателей. В ходе обысков в кабинетах таможенников правоохранители изъяли 40 миллионов рублей.

Генерал Беглов работает в таможне с 2001 года. Заместителем главы Центрального таможенного управления его назначили в октябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что суд взял под стражу полковника Алеева.

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Илона Палей
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