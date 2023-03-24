Полковника Алеева арестовали по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей

Суд в Москве арестовал полковника Алеева до 22 мая по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, обвиненного во взяточничестве. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

В отношение Алеева возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

Полковника и замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова взяла с поличным ФСБ. Предприниматели передали им 3,8 миллиона рублей, после чего на всех были надеты наручники. В ходе обысков в кабинетах таможенников правоохранители изъяли 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что МВД задержало руководство батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области за взятки.