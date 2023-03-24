Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:18, 24 марта 2023Силовые структуры

Полковника Алеева арестовали по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей

Суд в Москве арестовал полковника Алеева до 22 мая по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, обвиненного во взяточничестве. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

В отношение Алеева возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

Полковника и замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова взяла с поличным ФСБ. Предприниматели передали им 3,8 миллиона рублей, после чего на всех были надеты наручники. В ходе обысков в кабинетах таможенников правоохранители изъяли 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что МВД задержало руководство батальона ДПС ГИБДД по Нижегородской области за взятки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Самолет-разведчик НАТО в сопровождении истребителей заметили у берегов Крыма
У Цукерберга родился третий ребенок
Армения и Турция откроют сухопутную границу для граждан третьих стран
Жильцы дома в российском городе пожаловались на опасность его обрушения
Полковника Алеева арестовали по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей
Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт удобрений из России
Украине предрекли нехватку техники
Калягин высказался об уехавших из России артистах
В Госдуме назвали вбросом заявление Киева об эвакуации в Крыму
76-летняя фитнес-модель показала фото до и после похудения и восхитила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.