В США адвокат русской доминатрикс попытался пронести наркотики в тюрьму

Адвокат отравительницы-доминатрикс принес подзащитной марихуану

Адвокат, представляющий в суде в США русскую доминатрикс-отравительницу Викторию Насырову, попытался пронести в тюрьму наркотики и был задержан. Как сообщает New York Post, во время визита к подзащитной при нем нашли пропитанную фентанилом марихуану.

Во вторник, 21 марта, адвокат Кристофер Хойт пришел в тюрьму Квинса, где ждет приговора за попытку убийства Виктория Насырова. Арест Хойта в связи с намерением передать подсудимой запрещенные вещества привел к переносу заседания, на котором женщине должны были вынести приговор.

Источники сообщили New York Post, что наркотики обнаружили во время рутинной проверки. Хойт, который регулярно навещал подзащитную в ходе судебного процесса, часто приносил ей одежду перед заседаниями. Упаковки с марихуаной нашли в паре ботинок, принесенных вместе с прочими вещами для Насыровой в преддверии суда.

Адвокат утверждает, что не знал о спрятанной в вещах марихуане. Ему были предъявлены обвинения в попытке пронести контрабанду в тюрьму и хранении наркотиков.

После ареста Хойта Насырова нашла нового адвоката. Заседание по ее делу перенесли на 19 апреля. Женщине грозит до 25 лет тюрьмы.

Насырова, предположительно, отравила чизкейком с феназепамом похожую на нее бьюти-мастера Анну Цвик и украла паспорт женщины, чтобы присвоить личность жертвы. Насырову также подозревают в убийстве Аллы Алексеенко в России.

Ранее сообщалось, что кроме Цвик, Насырова попыталась отравить мужчину, которого встретила в приложении для свиданий.

