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05:02, 10 февраля 2023Из жизни

Доминатрикс из России отравила двух человек в США едой с транквилизаторами

Доминатрикс из России предстала перед судом США по обвинению в убийстве и отравлении

Кадр: CBS

В Нью-Йорке начался судебный процесс по делу доминатрикс русского происхождения, 47-летней Виктории Насыровой. Об этом сообщает New York Post.

В 2017 году женщину арестовали в США по обвинению в убийстве и ограблении россиянки Аллы Алексеенко, но позже обнаружились и другие потерпевшие. По версии следствия, женщина пыталась отравить двух человек при помощи транквилизаторов, добавленных в пищу. Подозреваемая предстала перед судом в январе этого года, и если ее признают виновной, женщине грозит до 25 лет тюрьмы.

В январе 2023 года показания в суде Квинса дал Рубен Борухов, который сообщил, что познакомился с Викторией на сайте знакомств для эмигрантов из России. По его словам, он приехал на свидание с Насыровой в ее квартиру в Бруклине, где она угостила его жареной рыбой. Через пять минут после того, как Борухов прикоснулся к еде, он потерял сознание. В результате мощного отравления следующие несколько недель он провел в больнице, но даже не помнит, как именно попал туда.

Мы чокнулись бокалами, я съел пару кусочков рыбы — и все. Прошло пять минут, не больше, и я отключился. Я не знаю, что происходило после этого, ничего не помню

Рубен Борухов

Когда мужчина наконец пришел в себя, он обнаружил, что у него пропали часы, а с карты списали больше 2,5 тысячи долларов. Предположительно его отравили феназепамом — мощным транквилизатором, который используется при лечении серьезных психических заболеваний.

До Борухова в суде давала показания еще одна потенциальная жертва Насыровой — бьюти-мастер Анна Цвик. Виктория также познакомилась с ней в 2016 году и стала ее регулярным клиентом. Цвик и Насырова оказались внешне удивительно похожи друг на друга, и Насырова, по предположению следователей, решила сделать их знакомство более выгодным для себя.

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Она попросила перенести очередную процедуру по наращиванию ресниц из салона красоты Цвик к ней домой. С собой женщина принесла чизкейк, которым угостила знакомую. Спустя двадцать минут после этого, Цвик ощутила сильную тошноту и провела ночь, страдая от последствий пищевого отравления. На следующий день Насырова вернулась с куриным бульоном, от которого девушка впоследствии впала в кому.

Жертву, лежащую в белье на кровати с рассыпанными рядом таблетками, нашла сестра: по всей видимости, преступница пыталась имитировать попытку самоубийства. Насырова вынесла из дома Цвик деньги, украшения и главное — ее паспорт. Очевидно, обвиняемая рассчитывала украсть личность удивительно похожей на нее жертвы, чтобы скрыться от преследования в связи с более ранним преступлением, совершенным еще до отъезда в США.

В 2014 году, еще живя в России, Насырова предположительно убила свою соседку, 53-летнюю Аллу Алексеенко, а затем вывезла тело за город и расчленила его. Мотивом Насыровой были деньги, полученные Алексеенко от продажи дома матери. Подозрения в причастности Насыровой к исчезновению женщины появились, когда полиция обнаружила снимки с дорожных камер, на которых в машине Насыровой было видно тело Алексеенко. Вскоре после допроса в полиции Насырова улетела в США.

Ранее сообщалось, что в 2018 году, вскоре после ареста, Насырову жестоко избили сокамерницы. По словам обвиняемой, надзиратели все видели, но ничего не предприняли.

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Антонина Черташ
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