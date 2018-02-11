Сокамерницы избили арестованную в США россиянку до слепоты

Россиянка Виктория Насырова, арестованная в США за серию грабежей, заявила, что ее жестоко избили сокамерницы. По ее словам, надзиратели все видели, но ничего не предприняли. Об этом она рассказала изданию New York Daily News.

Четыре соседки по камере в тюрьме на Райкерс-Айленд в Нью-Йорке напали на нее 3 января. Они несколько раз ударили Насырову по голове и сломали ей нос. «Когда я открыла глаза, я ничего не видела, у меня было все белое перед глазами. Сейчас то же самое. Никаких цветов, никаких форм — ничего», — поделилась 42-летняя россиянка.

Насырова отметила, что просила офицера-женщину, которая наблюдала за происходящим, помочь ей, но та не стала вмешиваться. Адвокат Пол Престиа (Paul Prestia) намерен подать в суд против городских властей. В ситуации также будет разбираться прокуратура Бронкса.

Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. По версии американских следователей, она знакомилась с мужчинами, встречалась с ними, подсыпала им на свиданиях психотропные вещества, а потом забирала ценные вещи и деньги.

В России Насырова объявлена в розыск. Ее подозревают в убийстве соседки в 2014 году.

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