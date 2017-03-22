Задержанную в Нью-Йорке россиянку заподозрили в серии грабежей

Задержанная в Нью-Йорке россиянка Виктория Насырова обвиняется в совершении серии грабежей на территории США. Об этом сообщает NBC New York.

По словам руководителя следственной группы Боба Бойса, Насырова знакомилась на русскоязычном специализированном сайте с мужчинами и встречалась с ними. В ходе свидания женщина подсыпала своим жертвам психотропные вещества, после чего забирала ценные вещи и деньги.

Полиция располагает данными как минимум о трех подобных случаях, однако количество эпизодов может возрасти.

Насырова, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола по запросу России, была задержана американскими стражами порядка 20 марта. Российские власти подозревают ее в убийстве Надежды Алексеевой, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре, и краже у нее крупной суммы денег, вырученной от продажи дома.