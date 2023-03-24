Появились подробности о покончившем с собой после двоек российском школьнике

Е1.ru: покончивший с собой в Свердловской области восьмиклассник жил на две семьи

Восьмиклассник из города Ирбита Свердловской области, покончивший с собой после двух двоек в день рождения матери, жил на две семьи. Подробности появились у портала Е1.ru.

По словам источника издания, мальчик попеременно жил с матерью и отчимом, а также с родным отцом. При этом семья погибшего считается благополучной. Из-за произошедшего в городской администрации и школе прошли совещания.

Источник также сообщил, что после смерти российского школьника было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

О том, что восьмиклассник из Свердловской области получил две двойки и покончил с собой в день рождения матери, стало известно 24 марта. Учителя ребенка рассказали, что он пришел в школу в хорошем настроении, однако после третьего урока внезапно покинул учебное заведение. Сообщается, что из-за попытки самоубийства мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали. Медики боролись за жизнь впавшего в кому школьника, но тот скончался.

Ранее ученица седьмого класса школы в Нижнем Новгороде попыталась покончить с собой после того, как получила за день три двойки. После долгого больничного девочка не подготовилась к урокам и провалила задания по истории, алгебре и английскому. Дома школьницу после попытки суицида обнаружила мать.