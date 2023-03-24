Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:17, 24 марта 2023Экономика

Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт удобрений из России

Глава Минсельхоза Патрушев заявил о скором продлении запрета на вывоз удобрений до ноября

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Министерство сельского хозяйства России совместно с Минпромторгом и ФАС проводят работу по продлению запрета на экспорт удобрений. На заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допустил, что ограничения сохранятся до ноября, сообщает ТАСС.

Текущие ограничения на вывоз отдельных видов азотных и сложных удобрений, а также фиксация отпускных цен на внутреннем рынке действуют до мая 2023 года. По словам Патрушева, эти меры позволяют держать ситуацию с закупками под контролем.

Материалы по теме:
Все свое. В Краснодарском крае собрали урожай и увеличили экспорт за рубеж. Что будет есть Россия?
Все свое.В Краснодарском крае собрали урожай и увеличили экспорт за рубеж. Что будет есть Россия?
28 октября 2022
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022

Министр уточнил, что у аграриев сейчас накоплено 2,2 миллиона тонн удобрений, что на 212 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Он отметил, что работы по сохранению доступности удобрений на внутреннем рынке продолжаются. В первую очередь это касается плана закупок, его выполнение на данный момент составляет около 90 процентов.

Патрушев добавил, что установленные ограничительные меры обеспечат закупку более пяти миллионов тонн удобрений, что поможет добиться запланированных показателей по урожаю в стране.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии 23 марта отпустил задержанное в порту Котка судно с удобрениями из России. Финские власти заподозрили, что оно связано с российским бизнесменом, который находится в санкционном списке, а значит должно быть конфисковано. Ведомство указало, что позднее получило запрос от покупателя груза на исключение из правил, и он был удовлетворен, так как удобрения следуют в третью страну для содействия продовольственной безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Самолет-разведчик НАТО в сопровождении истребителей заметили у берегов Крыма
У Цукерберга родился третий ребенок
Армения и Турция откроют сухопутную границу для граждан третьих стран
Жильцы дома в российском городе пожаловались на опасность его обрушения
Полковника Алеева арестовали по делу о взятке в 3,8 миллиона рублей
Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт удобрений из России
Украине предрекли нехватку техники
Калягин высказался об уехавших из России артистах
В Госдуме назвали вбросом заявление Киева об эвакуации в Крыму
76-летняя фитнес-модель показала фото до и после похудения и восхитила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.