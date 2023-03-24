Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт удобрений из России

Глава Минсельхоза Патрушев заявил о скором продлении запрета на вывоз удобрений до ноября

Министерство сельского хозяйства России совместно с Минпромторгом и ФАС проводят работу по продлению запрета на экспорт удобрений. На заседании правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допустил, что ограничения сохранятся до ноября, сообщает ТАСС.

Текущие ограничения на вывоз отдельных видов азотных и сложных удобрений, а также фиксация отпускных цен на внутреннем рынке действуют до мая 2023 года. По словам Патрушева, эти меры позволяют держать ситуацию с закупками под контролем.

Министр уточнил, что у аграриев сейчас накоплено 2,2 миллиона тонн удобрений, что на 212 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Он отметил, что работы по сохранению доступности удобрений на внутреннем рынке продолжаются. В первую очередь это касается плана закупок, его выполнение на данный момент составляет около 90 процентов.

Патрушев добавил, что установленные ограничительные меры обеспечат закупку более пяти миллионов тонн удобрений, что поможет добиться запланированных показателей по урожаю в стране.

Ранее стало известно, что МИД Финляндии 23 марта отпустил задержанное в порту Котка судно с удобрениями из России. Финские власти заподозрили, что оно связано с российским бизнесменом, который находится в санкционном списке, а значит должно быть конфисковано. Ведомство указало, что позднее получило запрос от покупателя груза на исключение из правил, и он был удовлетворен, так как удобрения следуют в третью страну для содействия продовольственной безопасности.