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21:48, 24 марта 2023Интернет и СМИ

Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны

Французский политик Филиппо раскритиковал Макрона за решение о поставках ракет для ВСУ
СюжетСанкции против России:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится развязать третью мировую войну решениями о поставках снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом экс-парламентарий заявил в своем Twitter.

«Макрон объявил, что ускорит поставки ракет всех типов (президенту Украины Владимиру — прим «Ленты.ру») Зеленскому. (У Парижа — прим. «Ленты.ру») нет денег на пенсии и больницы. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!» — обвинил французского лидера Филиппо.

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Экс-парламентарий не единожды критиковал Запад за поставки оружия украинской армии и антироссийскую политику государств. По его мнению, они затягивают конфликт на Украине. Филиппо также призывал отменить санкции Евросоюза против России.

17 марта Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в отсутствии воли для того, чтобы тот мог стать посредником между Россией и Украиной. По его словам, политик может в один день говорить что-то одно, а на следующий день совершенно другое, отметив его несерьезность. Он выразил уверенность в том, что Макрон не может выступать посредником между Москвой и Киевом.

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Марина Совина
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