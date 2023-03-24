Макрона обвинили в развязывании третьей мировой войны

Французский политик Филиппо раскритиковал Макрона за решение о поставках ракет для ВСУ

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится развязать третью мировую войну решениями о поставках снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом экс-парламентарий заявил в своем Twitter.

«Макрон объявил, что ускорит поставки ракет всех типов (президенту Украины Владимиру — прим «Ленты.ру») Зеленскому. (У Парижа — прим. «Ленты.ру») нет денег на пенсии и больницы. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!» — обвинил французского лидера Филиппо.

Экс-парламентарий не единожды критиковал Запад за поставки оружия украинской армии и антироссийскую политику государств. По его мнению, они затягивают конфликт на Украине. Филиппо также призывал отменить санкции Евросоюза против России.

17 марта Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в отсутствии воли для того, чтобы тот мог стать посредником между Россией и Украиной. По его словам, политик может в один день говорить что-то одно, а на следующий день совершенно другое, отметив его несерьезность. Он выразил уверенность в том, что Макрон не может выступать посредником между Москвой и Киевом.